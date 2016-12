Hardere aanpak vereist in 2017

Een afgang voor Suriname. Zo typeert Helmut Gezius, voorzitter van het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers (KSV) het aantal van 72 verkeersdoden in 2016. Met nog vier dagen te gaan in het jaar, zijn er al 13 meer ongelukken met fatale afloop dan in 2015.