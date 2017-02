Krijgsraadzitting van 17 februari ook uitgesteld

De geplande zitting van de Krijgsraad in de militaire kamer gaat vrijdag ook niet door. Dit meldt Starnieuws. Het Openbaar Ministerie heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de Krijgsraad om verder te gaan met het 8 december strafproces. De Krijgsraad heeft op de zitting van 9 februari besloten om het proces tot nader order uit te stellen. Dit op verzoek van auditeur-militair Roy Elgin. Het Hof van Justitie moet zich eerst uitspreken over het appel gedaan door het Openbaar Ministerie.

Op basis van een resolutie van de regering heeft de procureur-generaal de Krijgsraad gevraagd het 8 december strafproces onmiddellijk te beëindigen. De Krijgsraad heeft dit verzoek afgewezen. Het Hof van Justitie heeft zich nog niet uitgesproken over het hoger beroep dat is aangetekend door het Openbaar Ministerie. Op grond hiervan is ook de zaak die voor 17 februari op de rol stond, nu uitgesteld tot nader order. Starnieuws