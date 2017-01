Krijgsraad neemt vandaag besluit over voortgang 8 december strafproces

De Krijgsraad neemt vandaag een besluit over het wel of niet voortzetten van het 8 Decemberstrafproces. Dit schrijft Starnieuws. De raad moet een uitspraak doen over de opdracht van president Desi Bouterse, dat de strafzaak op grond van Artikel 148 van de Grondwet, moet worden beëindigd. Het staatshoofd beriep zich op de staatsveiligheid die in gevaar zou zijn.

Het bevel kwam één dag voordat de auditeur-militair in juni vorig jaar zijn strafeis tegen de president die hoofdverdachte is in de zaak, zou houden. De beslissing van de Krijgsraad kan doorslaggevend zijn voor de vraag of het 8 decemberstrafproces zal worden voortgezet of niet. De zitting van vandaag had plaats moeten vinden op 30 november vorig jaar, maar werd uitgesteld vanwege ziekte van een lid van de raad. Het staat gepland voor 10:00u vanmorgen bij het oude Hof van Justitie, aan de Tamarindelaan. Starnieuws