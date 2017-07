Kremlin ontkent geheim gesprek Trump en Poetin

Rusland ontkent dat de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische collega Vladimir Poetin een ”geheim gesprek” hebben gehad tijdens de G20-top. De leiders hadden hooguit een informeel gesprek tijdens een diner voor regeringsleiders, zei een woordvoerder van het Kremlin donderdag. Poetin en Trump hadden op de top in Hamburg een formele bijeenkomst. Pas later bleek dat de mannen elkaar in de Duitse stad ook een tweede keer uitgebreid hadden gesproken. Dat gebeurde toen Trump tijdens een diner plaatsnam naast Poetin. Het gesprek duurde volgens de Amerikaanse president ongeveer een kwartier en bestond vooral uit het uitwisselen van ”beleefdheden”. Het onderonsje leidde in de VS tot opgetrokken wenkbrauwen vanwege de gespannen relatie tussen Washington en Moskou. De Russische regeringswoordvoerder stelde dat het ”absurd” is om te spreken over een ”geheim gesprek”; de leiders zouden informeel hebben gekletst en onder meer over adoptie hebben gesproken.