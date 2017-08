KPS: middels wijziging opsporingsbevoegdheid criminelen sneller in kraag vatten

Om de pakkans van de politie in de jacht op criminelen te vergroten, vraagt de politie om adequate, maar bovenal noodzakelijke wettelijke opsporingsbevoegdheden om effectief te kunnen beantwoorden. Dit signaal deed waarnemend Korps-Chef Antonio Chin uitgaan op een thema-avond over criminaliteit, georganiseerd door de “Kennis Kring Suriname” .

Van de politie-chef mag de gewijzigde wetgeving voor een effecientere aanpak van de criminaliteit liever gisteren dan vandaag. Juist omdat de waarborging van adequate veiligheid te kort schiet, gaan burgers er soms zelf toe over have en goed te beschermen. Dit zei VHP parlementarier en oud politie-commissaris Krishna Mathoera. Zij was ook een van de inleiders op de discussie avond van de Kenniskring dinsdagavond.

Mathoera stond ook stil bij de enorm geslonken begroting van Justitie en Politie. Zo is de post 'Gebruik van Goederen' terug gebracht van 145 miljoen SRD naar 30 miljoen. Inventaris loopt van 6 miljoen SRD terug naar SRD 775 duizend , Transport gaat van 6 naar 3 miljoen, Gebouwen en Constructie van 707.000 SRD naar 75.000 SRD. Mathoera komt tot de conclusie dat veiligheid geen prioriteit heeft bij de huidige regering.