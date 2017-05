KPS: Marcel F. niet overleden

De afdeling Public Relations van de Politie meldt dat Marcel Fong Tin Joen (59) die gisteren de 62-jarige Ivy Hirasing door het hoofd heeft geschoten, niet is overleden. Hij is ter verpleging opgenomen in het Academisch Ziekenhuis en is niet aanspreekbaar.

De politie had gisteren bericht dat de 59-jarige man, die een veiligheidsambtenaar is, de hand aan zichzelf had geslagen nadat hij Hirasing had doodgeschoten. Het ongeval heeft zich voorgedaan aan de Poseidonstraat. De politie had beide personen in een voertuig aangetroffen en gezegd dat het om moord en zelfmoord ging.

Fong Tin Joen heeft de vrouw met zijn dienstwapen door het hoofd geschoten. Zij is ter plekke overleden. Het motief van de daad is nog niet bekend. Het lijk van de vrouw is voor obductie in beslag genomen.