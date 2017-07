Kotomisi Gala moet spotlights richten op koto

Er moet meer aandacht komen voor de koto, want het kledingstuk behoort tot het Afro-Surinaams cultureel erfgoed. Dat vindt Fred Fitz-James, initiatiefnemer van het eerste Rotterdamse “Kotomisi Grand Gala”. De sierlijk gesteven traditionele jurken zijn er voor verschillende gelegenheden. Zo heb je de verjaardags-koto, de werk-koto en de rouw-koto. Maar sommigen zien het ook als een kledingstuk dat bedoeld is om de verleidelijke rondingen van zwarte vrouwen te bedekken. Helen Mijnals was dat. Een impressie was dit van het eerste Kotomisi Grand Gala dat op zondag 2 juli in Rotterdam werd gehouden op initiatief van Fred Fitz-James.