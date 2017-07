Komst tweede scholencomplex Commewijne onzeker

Hoewel een bord langs de Oost-Westverbinding in Commewijne de komst van een tweede VOS-scholen complex aankondigt, lijkt de overheid nog geen concrete plannen hiervoor te hebben. Zo wordt vermeld in De Ware tijd online.

Ewald Achaibersing is voorzitter van stichting Kennis maakt Macht en geeft aan dat in 2015 het terrein van één hectare voor educatieve doeleinden was aangeboden aan de toenmalige onderwijsminister Ashwin Adhin. De bewindsman had daarbij het idee geopperd van een scholencomplex voor onder ander het middelbaar onderwijs. De stichting heeft echter daarna niets meer vernomen van het ministerie.

“We waren misschien voorbarig om het bord te plaatsen. Als het ministerie zegt dat wij het moeten verwijderen, halen we dat weg. Maar wij willen er ook gewoon op wijzen dat er grond is voor educatieve doeleinden”, zegt Achaibersing. Hij vermoedt dat wegens de verslechterde economische situatie de overheid momenteel niet in staat is om een scholencomplex te bouwen. Sinds het gesprek met de toenmalige minister, nu vicepresident Adhin, heeft Achaibersing hem niet meer gesproken over het initiatief van de stichting. Hij had ook Remy Pollack, toen districtscommissaris van Commewijne, ingelicht. Nu is ook diens opvolger, Ajaikoemar Kali geïnformeerd.