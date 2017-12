Komend jaar wordt passen en meten om vaste lasten regering te betalen

Geen geld voor beleidsprogramma’s

De coalitie in De Nationale Assemblee en de regering hebben gisteren over de harde realiteit gesproken en dat is geldgebrek om staatsbegroting 2018 in de huidige vorm te financieren.

De inkomsten zijn niet toereikend om programma’s uit te voeren en 2018 zal een jaar zijn van reguliere uitgaven zoals aflossing van schulden, betalen van subsidies en salarissen.

Er is geen rek voor uitgebreide beleidsprogramma’s. Er komt dus een Nota van wijziging op de ingediende staatsbegroting. De NDP-fractie, de regerende coalitiepartij gaat daarmee akkoord.

Er zijn inkomstenverhogende maatregelen in de maak zoals grondbelasting en aanpassing van het energietarief. De regering heeft vooral haar zinnen gezet op grootverbruikers van stroom.

Er is onder meer ook gesproken over de felle commentaren die de regering de afgelopen week over zich heen kreeg van niet alleen de oppositie, maar zeker ook de coalitie.

Wat de staatsfinanciën betreft zegt vicepresident Ashwin Adhin dat de regering graag beleidsprogramma’s wilt uitvoeren, maar rekening moet houden met wat zij aan geld heeft.

Heet hangijzer blijft de hoge subsidie bij de EBS. Volgens de vicepresident mag de samenleving reeds in januari wat beweging verwachten in de stroomtarieven:

Vicepresident Ashwin Adhin over de coalitietop gisteren.

President Desi Bouterse gaf zelf leiding aan de vergadering.