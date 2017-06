Koewarasan en omgeving zonder stroom en water na mastaanrijding

Huishoudens in Koewarasan, Boma Polder en de wijde omgeving hebben sinds vannacht te maken met een verminderde waterdruk. De oorzaak moet worden gezocht in het uitvallen van de elektriciteit in de omgeving van het waterstation Koewarasan. De stroomstoring is het gevolg van een verkeersongeluk, waarbij rond 2 uur in de ochtend een elektriciteitsmast door een auto is aangereden. De N.V. Energie Bedrijven Suriname (EBS) werkt aan opheffing van de storing. Wanneer de SWM in de loop van de ochtend ook het waterstation aan de praat krijgt, zullen de huishoudens in de omgeving Koewarasan weer optimaal over water beschikken.