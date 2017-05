Klokkenluider Chelsea Manning na zeven jaar vrijgelaten

Chelsea Manning is woensdag vrijgelaten uit de militaire gevangenis in Kansas. Manning heeft in totaal zeven jaar vastgezeten voor het lekken van geheime informatie aan website Wikileaks. Dat bevestigt een woordvoerder van het Amerikaanse leger aan de BBC. De 29-jarige Manning werd in 2013 veroordeeld tot een celstraf van 35 jaar voor het lekken van geheime informatie aan Wikileaks. Het gelekte materiaal bevatte onder meer een video waarop te zien is dat Amerikaanse militairen elf Iraakse burgers doodschoten. De ex-militair ging nog als man door het leven toen ze in 2010 werd gearresteerd in Irak en drie jaar later door de krijgsraad tot 35 jaar cel werd veroordeeld, onder meer voor spionage en diefstal. Manning, die haar transitie in de gevangenis begon, dankt haar vrijlating aan voormalig president van de Verenigde Staten Barack Obama, die haar straf aan het einde van zijn termijn inkortte. Volgens haar advocate is Manning angstig, maar tegelijkertijd uitgelaten. ”Ze kan nu eindelijk leven als de vrouw die ze is”, aldus Nancy Hollander. Manning maakte een moeilijke tijd in de gevangenis door en deed zelfs twee zelfmoordpogingen.