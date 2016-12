Kerry verdedigt opstelling in Veiligheidsraad over nederzettingen Israël

John Kerry, de minister van Buitenlandse Zaken van de VS, noemt het onthouden van een stem van de VS in de VN-Veiligheidsraad over Israelische nederzettingen in Palestina ”in lijn met de waarden van de VS”. Volgens de minister is de oplossing waarbij Israël en Palestina allebei een eigen staat krijgen de enige optie om een einde te maken aan het conflict. “Een einde van het conflict is nog steeds mogelijk, maar alleen als beide partijen bereid zijn mee te werken.

De stemming was voor het behoud van een mogelijkheid van een oplossing”, aldus Kerry in speech woensdag. Kerry zegt dat ondanks de beste inspanningen van de VS de ‘twee staten oplossing’ in gevaar is. “We kunnen niet met goed geweten niets doen, en niets zeggen, als we de hoop op vrede langzaam zien wegslippen. Vrienden moeten andere vrienden soms de harde waarheid vertellen”, voegde hij toe. De VN-Veiligheidsraad eiste vrijdag dat Israël het bouwen van nederzettingen in bezette Palestijnse gebieden staakt. De VS onthield zich van de stemming. Dat is een ommekeer in het gebruikelijke Amerikaanse beleid Israël te beschermen tegen maatregelen in de Veiligheidsraad.