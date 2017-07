Kernmachten moderniseren nucleair arsenaal

Het aantal kernwapens is de afgelopen dertig jaar drastisch verminderd, maar de kernmachten investeren enorme bedragen in de modernisering van hun wapentuig. Dat stelt het Stockholmse Internationale Instituut voor Vredesonderzoek, SIPRI, in een vandaag verschenen rapport. Het instituut ziet geen tekenen dat wereldwijd ook maar één kernmacht bereid is afstand te doen van zijn kernwapens. Hoewel alle kernmachten bezig zijn hun arsenalen te moderniseren, blijkt tegelijk uit het rapport dat het aantal kernkoppen verder is gedaald. Begin 2017 waren de Verenigde Staten, Rusland, Groot-Brittannië, China, Pakistan, India, Frankrijk, Noord-Korea en Israël in het bezit van in totaal naar schatting bijna 15.000 kernwapens. In vergelijking met het midden van de jaren tachtig, toen er zeventigduizend kernkoppen waren, is dat aantal door diverse ontwapeningsovereenkomsten aanzienlijk verminderd.