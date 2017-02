Kerk Australië betaalde 200 miljoen euro aan slachtoffers misbruik

De Katholieke Kerk in Australië betaalde omgerekend zo’n 200 miljoen euro als compensatie voor de duizenden slachtoffers van seksueel misbruik sinds de jaren tachtig. Meer dan 4.400 personen hebben gemeld dat zij slachtoffer zijn geweest van misbruik.

Volgens een rapport over het misbruik hebben in totaal 3.066 slachtoffers een vorm van compensatie gekregen. Gemiddeld zat er zo’n 33 jaar tussen het moment van misbruik en het moment dat er aangifte werd gedaan. Verwacht wordt dat een grote groep mensen geen aangifte heeft gedaan. Honderden zaken zijn nog altijd in behandeling. De officiële commissie die het misbruik in kaart moet brengen, schat dat er gemiddeld zo’n 66.000 euro per persoon is uitbetaald.

De organisatie Christian Brothers heeft in totaal het meeste betaald: bijna 33 miljoen euro. Dat bedrag wordt verdeeld over 763 personen. De Jezuïeten betaalden het meeste per persoon, zo’n 185.000 euro. Ook zijn sommige slachtoffers op een niet-financiële manier gecompenseerd. 7 procent van de rooms-katholieke priesters in Australië is in de afgelopen zes decennia, sinds 1950, beschuldigd van kindermisbruik. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers lag rond de 10 jaar bij meisjes en rond de 11 jaar bij jongens. De commissie werd in 2013 ingesteld. Zij onderzoekt ook misbruikzaken buiten de Katholieke Kerk.