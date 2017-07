KennisKring houdt lezing over criminaliteit

De KennisKring wil een bijdrage leveren aan de criminaliteitsaanpak en heeft voor haar volgende lezing een aantal deskundigen op het gebied van veiligheid uitgenodigd. De sprekers zijn: de plaatsvervangend korpschef van politie Antonius Chin, parlementariër en voormalig politiecommissaris Krishna Mathoera, alsook Georgine Acton die als oud-politiecommissaris en adviseur deel uitmaakt van de ondersteuningsgroep bij het KPS.

De toename en verruwing van de criminaliteit in het land houdt een ieder bezig. Het Ministerie van Justitie en Politie zit in de voorbereidingsfase van de opzet van een CCTV-camerasysteem, houdt geregeld roadblocks en voert momenteel Operatie Tempo uit.

Het zal daarnaast een bijdrage vereisen van meerdere actoren om de veiligheid in ons land te laten terugkeren. Op basis van dat aspect alleen al gaan ook investeerders meer interesse tonen. Het is gebleken dat het bijhouden van de politiestatistieken, het geven van voorlichting, de investering in diverse politieposten, de Bikersunit, buurtmanagers, logistiek en dergelijke, niet het gewenst resultaat oplevert. Er moet een andere benadering komen om de criminaliteitsproblematiek in Suriname aan te pakken. De lezing van de KennisKring is volgende week dinsdag.