De Kaseko-muziek is een belangrijk onderdeel van ons immaterieel erfgoed. En het is dus van belang dat het behouden blijft. In dit kader hebben Roseternal Media en Naks 2017 uitgeroepen hebben tot ‘Jaar van de Kaseko’. Tot en met december worden verschillende activiteiten georganiseerd. Gisteravond was de eerste activiteit, de ‘Kaseko Tori Neti’.