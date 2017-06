Kaartjes benefietconcert Manchester binnen enkele minuten uitverkocht

De tienduizenden kaartjes voor het benefietconcert One Love Manchester van zondag zijn in een mum van tijd uitverkocht. Donderdag waren alle tickets in twintig minuten weg. De opbrengst van het evenement is voor slachtoffers van de bomaanslag op 22 mei bij de uitgang van concertzaal Manchester Arena. Die avond blies een man zichzelf op na afloop van het concert van de Amerikaanse popster Ariana Grande. Daarbij vielen 22 doden. Tientallen mensen raakten gewond.

Volgens de BBC brengt het gala met verscheidene artiesten in het cricketstadion Emirates Old Trafford naar schatting 2,3 miljoen euro in het laatje van het Manchester Noodfonds van het Rode Kruis. Voor concerten biedt het stadion plaats aan 50.000 mensen. Ariana Grande treedt zondag ook op in Manchester, net als onder anderen Justin Bieber, The Black Eyed Peas en Katy Perry.