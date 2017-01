Justitieminister van Dijk-Silos: Zware criminaliteit wordt verscherpt aangepakt

In het parlement heeft minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie afgelopen dinsdag aangekondigd dat de zware criminaliteit scherp wordt aangepakt. Dit vermeldt De Ware Tijd online. Hier zijn de middelen reeds beschikbaar voor gesteld. De diverse justitiële diensten, belast met het verzamelen van informatie, zijn in dit kader versterkt.

Daarnaast zijn er stappen gezet om de grensoverschrijdende drugscriminaliteit aan te pakken, deelde van Dijk-Silos de volksvertegenwoordiging mee. De maatregelen hieromtrent op de Johan Adolf Pengel luchthaven en bij de Nieuwe Haven, zijn aangescherpt volgens de Justitiebewindsvrouw. Over een aantal spraakmakende drugszaken was ze niet bereid in detail te treden, behalve dan aan te geven dat enkele zaken in beeld zijn gebracht, waaronder de backtrackroute en ‘airstrips’, die daarbij zijn gebruikt.

De minister stoorde zich er verder aan een gebrek aan brandstof breeduit is gemeten in de media. De reden daarvoor is een late aanvraag voor brandstof vanuit het departement. Deze administratieve omissie is nu structureel opgelost, verzekerde van Dijk-Silos de parlementariërs die vragen stelden over de kwestie. (DWT