Justitie-minister VS onder vuur na verzwijgen contact met Rusland

De Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions ligt onder vuur voor het verzwijgen van ontmoetingen met de Russische ambassadeur tijdens de verkiezingscampagne. De Democratische Partij heeft woensdag (lokale tijd) zijn aftreden geëist. The Washington Post schrijft woensdag dat Sessions tweemaal contact had met de Russische ambassadeur in de VS. Dit heeft hij echter verzwegen tijdens zijn hoorzitting voor de Senaat, ook toen hij daar directe vragen over kreeg.

Als minister van Justitie leidt Sessions bovendien het onderzoek naar de inmenging van Rusland bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de mogelijke contacten van vertrouwelingen van Trump met Russische vertegenwoordigers. Sessions (70) houdt vol dat er hierbij geen sprake is van belangenverstrengeling. Een woordvoerder van de minister laat in een verklaring aan BuzzFeed weten dat hij vanuit een andere, politieke, functie met de Russische ambassadeur sprak en niet als vertegenwoordiger van het campagneteam van Trump. Er zou ook niet zijn gesproken over de campagne.

De Democratische Partij vertrouwt Sessions niet meer en heeft om zijn aftreden gevraagd. “De minister heeft onder ede gelogen. Hij was nooit de betrouwbare persoon om het FBI-onderzoek naar contacten tussen Rusland en de Trump-campagne te overzien. Hij is niet de juiste persoon voor deze belangrijke functie”, aldus oppositieleider Nancy Pelosi.