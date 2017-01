JUSPOL VERWACHT BINNENKORT VERLICHTING

Als een project van twintig miljoen euro, dat de minister van Justitie en Politie (Juspol) Jennifer van Dijk-Silos, spoedig zal verdedigen in Guyana wordt goedgekeurd, zal het hele ministerie verlichting merken. Het is een project dat voor financiering is ingediend bij het EU-Cariforum. Haar verwachtingen zijn hoog gespannen, omdat het project twee fases al succesvol is gepasseerd.

Nu rest alleen nog om het te verdedigen. Deze maand wordt de beslissing bekend. “De rechterlijke macht heeft een chronisch tekort aan rechters. Met dat geld kan een nieuwe RAIO beginnen”, zei de minister, waarmee ze doelde op de opleiding voor rechters. Ook bij de politie en brandweer zal men zien dat het beter zal gaan, voegde de Juspol minister eraan toe.

De bewindsvrouw wil dit jaar zeker ook realiseren dat de rechtelijke macht niet meer gefaciliteerd wordt door justitie, maar een eigen begroting heeft. “Ik hoop dat mensen dan zullen beseffen dat het niet aan mij ligt”, en voegt er aan toe dat ook zij onder de moeilijke omstandigheden lijdt. Minister Van Dijk-Silos betreurt, dat de advocatuur en de rechterlijke macht in de voorbije maanden geen rekening hebben willen houden met de financiële situatie van de overheid. Ze merkt op dat het ministerie creatief is geweest, om zoveel mogelijk gaten te dichten, maar er was echt geen geld. “Ik verwacht in ieder geval dat er dit jaar wat verlichting zal zijn, omdat een aantal donorposten van justitie zal vrijkomen.”

Een van de zaken die vorig jaar door geldtekort niet gerealiseerd is, is de ingebruikname van het gerechtsgebouw aan de Wulfinghstraat. De minister zegt dat Openbare Werken meer detail informatie hierover kan verstrekken. Zelf hoopt ze maandag meer te weten te komen, nadat een poging hiervoor gisteren niet is gelukt. Haar hoop is, dat het gerechtsgebouw spoedig in gebruik kan worden genomen en gaat ervan uit dat de aannemer zijn geld al heeft ontvangen. Het staat vast, dat het geld na de kerstdagen is overgemaakt door Financiën. DWT