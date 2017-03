Juppé keert niet terug in race presidentschap Frankrijk als Fillon stopt

Alain Juppé, die in de Republikeinse voorverkiezingen verloor van François Fillon, is niet bereid terug te keren in de race om het presidentschap als Fillon aftreedt. Fillon ligt onder vuur vanwege een schandaal over betalingen aan zijn echtgenote, terwijl zij daarvoor geen diensten zou hebben geleverd. Juppé stelde maandag tijdens een persconferentie dat hij “geen kandidaat is”. Alle ogen waren op Juppé gericht omdat verwacht werd dat hij de positie van Fillon alsnog over zou willen nemen.

De Republikeinen vrezen dat hun kansen om de komende presidentsverkiezingen te winnen klein zijn als Fillon aanblijft. Fillon zakt steeds verder weg in de peilingen als gevolg van het schandaal, maar hij weigert op te stappen. “Ik zie geen reden om dat te doen”, zei Fillon recentelijk in een televisie-interview.