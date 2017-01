Julian Assange blijft in ambassade Ecuador na strafvermindering Manning

Obama verleent klokkenluider gratie, Manning komt in mei vrij

De oprichter van de klokkenluiderssite WikiLeaks, Julian Assange, blijft voorlopig in de ambassade van Ecuador in Londen. Eerder deze maand zei de Australische Assange op Twitter dat hij bereid was zich aan de VS over te geven, als dat land gratie zou verlenen aan Chelsea Manning. De militair lekte in 2010 video’s van het Amerikaanse leger en tienduizenden geheime documenten aan de site. Manning werd drie jaar geleden veroordeeld tot een celstraf van 35 jaar, maar dinsdag maakte het Witte Huis bekend dat ze niet in 2045 maar in mei wordt vrijgelaten omdat president Obama haar strafvermindering verleent.

De Zweedse advocaat van Assange heeft woensdag laten weren dat dit niet betekent dat Assange zich meteen overgeeft. Zo lang er een dreiging uitgaat van de VS, zal Assange van zijn politiek asiel in de ambassade van Ecuador gebruik blijven maken, aldus de raadsman, Per Samuelson. Een andere advocaat van Asange, Melinda Taylor, zegt echter tegen The Guardian dat Assange nog steeds achter zijn woorden staat en dat hij deze niet terugneemt.

Zweden vervolgt Assange voor aanranding en verkrachting van twee vrouwen. De oprichter van Wikileaks vreest echter dat Zweden hem uitlevert aan de VS, waar hij zal worden berecht voor spionage en publicatie van de geheime documenten. De VS heeft echter nooit formeel een klacht ingediend tegen Assange en er is geen uitleveringsverzoek uitgevaardigd. Dinsdag zei president Obama dat de voorgestelde ruil van Assange geen invloed heeft gehad op de beslissing om Manning strafvermindering te geven.

Manning heeft in gevangenschap twee zelfmoordpogingen gedaan. De eerste zelfmoordpoging van de als man geboren Manning was naar verluidt uit frustratie om de autoriteiten die weigerden een adequate behandeling voor een geslachtsverandering te bieden. Na de eerste zelfmoordpoging werd ze in een isoleercel gestopt. Daar deed ze in november vorig jaar haar tweede zelfmoordpoging. Paul Ryan, de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden veroordeelde de beslissing van Obama scherp. “President Obama heeft nu een gevaarlijk precedent geschapen waarbij mensen die onze nationale veiligheid in gevaar brengen geen verantwoording hoeven af te leggen voor hun misdaden,” zei Ryan onder meer. Wikileaks-oprichter Julian Assange stelde vrijdag in te stemmen met uitlevering aan de VS als Obama in zijn laatste dagen als president gratie zou verlenen aan Manning.