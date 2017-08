Jordanië schrapt ‘trouw met verkrachter’ wet

Verkrachters kunnen in Jordanië niet meer wegkomen met hun daden door met hun slachtoffers te trouwen. Het artikel in de wet dat dit mogelijk maakte is door het parlement weggestemd, meldden actievoerders tegen Reuters. Het is een week nadat ook Tunesië een dergelijke wet heeft geschrapt. Tegenstanders noemen het een historische overwinning en een belangrijke stap in de richting van het strafbaar maken van seksueel geweld. Dergelijke wetten zorgen er volgens de activisten voor dat vrouwen levenslang veroordeeld zijn tot huiselijk en seksueel geweld. Het is bekend dat ouders vaak instemmen met dergelijke huwelijken om familieschaamte te beperken. In Libanon wordt nu ook campagne tegen een soortgelijke wet gevoerd. Op reclameborden zijn vrouwen in bebloede trouwjurken te zien met het onderschrift ‘huwelijk verbergt verkrachting niet’. Andere landen waar de wet ‘trouw met verkrachter’ bestaat zijn onder meer Bahrein, Koeweit, Syrië, Filipijnen, Tadzjikistan en de Palestijnse gebieden.