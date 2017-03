De afschrijving van een 14 jarige mulo leerling in Nickerie die in trance raakte op school heeft de afgelopen week voor ophef gezorgd binnen de gemeenschap. Volgens de leerling en haar moeder is zij afgeschreven omdat zij tot 2 keer toe in trance is geraakt op school. De zaak is tot bij districtscommissaris Wedprekash Joeloemsing beland.