Joe Biden denkt dat hij van Trump had kunnen winnen

Joe Biden, de voormalig vice-president van de Verenigde Staten onder Barack Obama, denkt dat hij bij de verkiezingen wel van Donald Trump zou hebben gewonnen als hij de kandidaat voor de Democraten zou zijn geweest. Dat zegt Biden in een interview op de Colgate University in New York dat maandag door CNN is uitgezonden.

Biden zei dat hij ook van plan was zich te kandideren voor de presidentsrace, maar dat de dood van zijn zoon Beau Biden hem deed besluiten het niet te doen. ”Met de dood van Beau stierf er ook een stukje van mijn ziel. Ik heb geen spijt van de beslissing het niet te doen, maar ik heb wel spijt dat ik geen president ben geworden”,’ zegt een geëmotioneerde Biden tijdens het interview. Beau Biden overleed in 2015 na een lange strijd tegen hersenkanker. ”Hoewel het in de voorverkiezingen een harde strijd zou zijn geweest tegen Hillary Clinton, denk ik dat ik toch van haar had kunnen winnen”,’ aldus de Democraat. Biden (74) sluit niet uit dat hij zich in 2020 kandidaat stelt namens de Democraten voor het presidentschap.