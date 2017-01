Strafbare aspecten worden belicht

De afdeling Jeugdvoorlichting van het Korps Politie Suriname (KPS) is het afgelopen weekeinde een landelijke campagne gestart. Tijdens de campagne zullen diverse strafbare aspecten worden belicht. De doelgroep is dan ook de jeugd. Jongeren moeten zo meer te weten komen over wat wel en niet mag in een geordende samenleving.