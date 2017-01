Jeugdparlement sleept BVL/ALS en regering voor rechter

Conrad Acton, ondervoorzitter van het jeugdparlement, heeft bekendgemaakt dat de stakende onderwijsbonden en de overheid voor het gerecht worden gesleept.

Het Nationaal Jeugdparlement (NJP) zal samen met studentenorganisaties een kort geding aanspannen tegen de BvL/ALS en de regering. De rechtszaak zal binnen drie dagen dienen. Dit maakte het orgaan maandagmiddag bekend tijdens een spoedpersconferentie.

De jongerenvertegenwoordigers zijn namelijk van oordeel dat het recht op onderwijs de studenten is ontnomen. De BvL en ALS zijn al weken in staking. “Het is onacceptabel dat er al bijkans drie weken geen onderwijs is”, zei Conrad Acton, ondervoorzitter van het Nationaal Jeugdparlement.

Ook zullen de UN SDG-ambassadeurs en de Caricom Jeugdambassadeurs de Verenigde Naties aanschrijven over de situatie in het land waarbij de kinderrechten worden vertrapt. Ook het Caricom-secretariaat en de Internationale Arbeidsorganisatie krijgen een brief. DWT