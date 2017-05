Jeugdige cel in voor mishandeling

De politie van Latour heeft afgelopen woensdag de 12-jarige Shivaro M. aangehouden. Shivaro heeft de dag ervoor, op dinsdag, een leeftijdsgenoot genaamd Nayron mishandeld. Nayron kwam van school toen hij lastig werd gevallen door Shivaro. Hij sloeg met een plastieken buis tegen de paraplu van het latere slachtoffer. Zo ontstond een vechtpartij tussen beide jongens. Shivaro greep op een bepaald moment naar een moker, zegt de politie, waarmee hij Nayron op het hoofd sloeg. Die is na een bezoek aan de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, heengezonden. Shivaro is de dag na het gevecht op zijn woonadres aangehouden. Hij zit nu ingesloten bij het jeugdcellenhuis Opa Doeli en de afdeling Jeugdzaken van de politie heeft de zaak verder in handen.