Jazz-artiest Oleta Adams dient als trekker voor goede doelen- inzamelingsactie

Jazz-artiest Oleta Adams is het neusje van de zalm tijdens het Gala Diner van Fete de La Cuisine. Fete de la Cuisine is een evenement georganiseerd door Para Parc Resort en Surinam Airways. Elk jaar worden sterrenchefs vanuit Nederland gehaald om heerlijke gerechten te klaar te maken tijdens verschillende diners en zo geld in te zamelen voor goede doelen. Het geld gaat bijvoorbeeld ouderen en kinderen die het voor medische doeleinden kunnen gebruiken.

Oleta Adams draagt het project een warm hart toe omdat ze vindt dat een ieder recht heeft op een goede medische behandeling. Adams die uit Kansas in de Verenigde Staten komt, is het de eerste keer dat ze in Suriname is. Ze is er al twee dagen en geniet ten volle van alles wat ze tot zover meemaakt. Het voegt voor haar net dat beetje extra toe aan haar optreden die op 10 juni wordt gehouden.

De jazz-zangeres zet zich vaker in voor goede doelen. De kans om iets te betekenen voor de medemens moet volgens haar altijd worden benut. Vandaar haar bijdrage aan Fete de La Cuisine.

Oleta Adams zal haar zangkunst tentoon spreiden tijdens het Gala Diner op 10 juni in Courtyard Marriott. Het geld dat wordt ingezameld gaat naar een aantal goede doelen, met de focus op ouderen en kinderen die medische zorg nodig hebben en het niet zelf kunnen betalen.