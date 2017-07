Japanse defensieminister stapt op na kelderen populariteit premier

De Japanse minister van Defensie, Tomomi Inada, heeft vrijdag aangekondigd haar functie neer te leggen. Inada was tijdens haar ambtsperiode betrokken bij een serie fouten en een doofpotaffaire op haar ministerie. Die droegen bij aan de duik die de populariteit van premier Shinzo Abe de laatste weken heeft genomen. Het daadwerkelijke vertrek van Inada zal vallen op hetzelfde moment als de publicatie van een rapport over de Japanse deelname aan de VN-vredesoperatie in Zuid-Sudan. Dat onderzoek draait om beschuldigingen dat medewerkers van het ministerie van Defensie zouden hebben geprobeerd berichten over de verslechterde veiligheidssituatie in dat land te verbergen. Inada wordt ervan beschuldigd hen daarbij te hebben geholpen. De deelname van Japan aan de VN-vredesmacht is omstreden: het is de eerste keer dat Japanse militairen in het buitenland actief zijn sinds de Tweede Wereldoorlog. Volgens de Japanse wet mogen zij dat alleen als er een staakt-het-vuren geldt. In de berichten zou echter zijn gerept over gevechten tussen de Zuid-Sudanese regering en rebellengroepen.