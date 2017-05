Japan maakt weg vrij voor troonsafstand keizer Akihito

De weg lijkt vrij voor de 83-jarige keizer Akihito van Japan om af te treden. Het Japanse kabinet heeft vrijdag een wet goedgekeurd die abdicatie mogelijk maakt. Het is zeer ongebruikelijk dat een Japanse keizer aftreedt. Tweehonderd jaar geleden gebeurde dat voor het laatst. Bijna alle keizers aan het eeuwenoude hof bleven tot hun dood op de troon.

Een voortijdig aftreden kwam om die reden nog niet voor in Japanse wetten. De laatste Japanse keizer die troonsafstand deed was Kokaku in 1817. Akihito zinspeelde vorig jaar op het einde van zijn leiderschap. De keizer vindt dat hij zijn werk niet meer goed kan doen vanwege zijn gezondheid. Zo onderging hij een hartoperatie en is hij behandeld voor prostaatkanker. Het wetsontwerp zal ter goedkeuring naar het parlement worden gestuurd. De regering hoopt dat de wet volgende maand wordt aangenomen. De wet is alleen van toepassing op Akihito en zal niet gelden voor toekomstige keizers. Hoewel de abdicatie nog niet definitief is, stellen Japanse media dat de troonsafstand eind 2018 plaats zal vinden. De 57-jarige kroonprins Naruhito staat al klaar om Akihito op te volgen.