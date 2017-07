Jaloezie leidt tot mishandeling

Jaloezie maakte dat de 54-jarige Ewald M. Paulina M. vorige week heeft mishandeld. Paulina, het jarenlang slagen incasseren van Ewald beu, had de relatie verbroken. De 50-jarige vrouw ging toen bij haar nieuwe vriend inwonen. Dat beviel haar ex-partner niet. Hij besloot vorige week naar haar nieuw woonadres te gaan. Daar probeerde hij haar zover te krijgen om weer bij hem in te trekken. Paulina weigerde zijn aanbod. In haar weigering zag de man reden om op de vrouw in te slaan. Ze moest daarna medisch worden behandeld, Ewald M. werd achter slot en grendel geplaatst.