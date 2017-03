JAJI beleeft première in TBL Cinema

Zo begint de documentaire ‘JAJI’ of lotsverbondenheid. Een tal van vragen waarop iedere afstammeling van de Javaanse immigranten een eigen antwoord kan geven. De film-documentaire is gemaakt in verband met 125 jaar Javaanse Immigratie. Gisteravond heeft de première plaatsgevonden in TBL Cinema.

Melvin Toemin die is belast met de organisatie rond de vertoning van JAJI was tevreden over de opkomst. Hij wil dat de Javaanse nakomelingen zich uiteindelijk meer gaan verdiepen in hun eigen cultuur en geschiedenis.

Het is ergens ook confronterend om de documentaire te zien. De Javaanse gemeenschap stelt zich bescheiden op en schijnt zich goed te hebben aangepast. In een globaliserende wereld is het dan een kunst om zich staande te blijven houden en je eigen identiteit te bewaren.

Melvin Toemin van de organisatie belast met de vertoning van de film-documentaire JAJI, oftewel lotsverbondenheid. Vanavond wordt het vertoond in Nickerie en morgen voor het laatst wederom in TBL Cinema.