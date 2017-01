Jaaroverzicht werkzaamheden ECD 2016 gepresenteerd

De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Handel en Industrie heeft haar jaaroverzicht van 2016 gepresenteerd. In dit jaaroverzicht is opgenomen de verrichtte buurtonderzoeken, de reguliere controlewerkzaamheden op de naleving van de Wet Economische Delicten en lopende landelijke onderzoekingen.

De buurtonderzoekingen worden verricht in verband met vergunningaanvragen. Verder is er ook een lijst opgemaakt met de meest geconstateerde overtredingen die in het afgelopen jaar zijn begaan. Het niet voorkomen van prijsaanduidingen voert de lijst aan, gevolgd door vervallen producten, winkeliers die schuldig maakten aan prijsopdrijving staat op plek drie; op vier, winkeliers die geen vergunning konden overleggen en gebruik van niet geijkte weegschalen rondt de lijst af. Het ministerie van Handel en Industrie roept met het oog op versterking van de private sector lokale producenten en dienstverleneners op zich aan te melden voor een krediet uit het KMO fonds.

Na lange voorbereiding is het Staatsbesluit gereed om het fonds voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO Fonds) , bedoeld om productiebedrijven te helpen aan startkapitaal.

Dat zal eerst nog door president Bouterse worden bektrachtigd en afgekondigd.

Ondernemers kunnen nu makkelijker aan bedrijfskapitaal komen.

Er is een fonds van 10 miljoen SRD opgezet, waarvan de eerste tranche van 5 miljoen SRD reeds bij de beheerder de Surinaamse Postspaarbank .

Via de ondernemersdesk van HI volgen spooedig speciale trainingen zullen ontvangen. Binnen het Ministerie zijn personen getraind voor de begeleiding, terwijl het hierbij ook de nodige partnerschappen met externe trainers zal aangaan.