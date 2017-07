Israël weert mannen onder vijftig van Tempelberg van Jeruzalem

Mannen jonger dan vijftig jaar mogen vrijdag de Oude Stad in Jeruzalem niet in om het vrijdaggebed bij te wonen. Dat is besloten uit veiligheidsoverwegingen. In het stadsdeel liggen onder andere de Tempelberg met de Klaagmuur en de al-Aqsa-moskee. Het Israëlische leger maakte de maatregel bekend, meldden Amerikaanse media. In een verklaring wees het leger op informatie over de dreiging van geweld van ”extremistische elementen”. Vrouwen jonger dan vijftig zijn wel welkom. Een woordvoerder van de Israëlische regering zegt tegen NU.nl dat de maatregel alleen van toepassing is voor mensen die het vrijdaggebed in de al-Aqsa-moskee willen bijwonen. Het is niet toegespitst op mensen met een bepaalde religie, maar “het is duidelijk dat alleen moslims bidden in de moskee, dus in de praktijk geldt het voor hen”. Vorige week vrijdag brachten drie Palestijnen bij een van de ingangen van de Tempelberg twee Israëliërs om het leven. De drie werden daarna doodgeschoten.