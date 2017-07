Israël verwijdert metaaldetectoren op Tempelberg

Israël haalt de metaaldetectoren bij de ingang van de Tempelberg in Jeruzalem weg. Ze worden vervangen door andere “geavanceerde en minder opdringerige technische middelen.” Dat heeft het kabinet van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu laten weten na een urenlange vergadering over de kwestie. De detectiepoortjes waren neergezet na een aanslag bij een van de ingangen van de Oude Stad. Daarbij werden twee Israëlische politieagenten en de drie Israelisch Arabische daders gedood. Ze stonden aan de Palestijnse kant van de Tempelberg, en zorgden voor onrust en rellen onder de Palestijnse bevolking. De Palestijnen hadden wegens het geschil over de Tempelberg besloten alle contacten met Israël op te schorten totdat de strengste veiligheidsmaatregelen rond het heilige complex in de Oude Stad waren teruggedraaid, zo liet president Mahmud Abbas vorige week nog weten.