Israël adviseert burgers Sinaï te verlaten

Israël heeft zijn burgers in Egypte gisteren geadviseerd het schiereiland Sinaï te verlaten. De streek wordt geplaagd door bloedige aanvallen van islamitische extremisten. Israëlische toeristen worden al geruime tijd gewezen op het gevaar dat ze lopen in Sinaï, maar de ’alarmfase 1’ die directoraat voor terrorismebestrijding nu heeft uitgeroepen is een waarschuwing van de hoogste categorie. „De dreiging is erg groot en concreet”, was de toelichting. Op 25 januari wordt de Egyptische revolutie van 2011 gevierd en rond die datum was er de voorbije jaren vaker jihadistisch geweld gericht op Israëlische doelwitten.