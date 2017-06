Islamitische Staat eist aanslag Londen op

Terreurgroep Islamitische Staat (IS) eist de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Londen op. Dat wordt gemeld door het aan IS gelieerde persbureau Amaq. Bij die aanslag zaterdagnacht kwamen zeven mensen om het leven. Tientallen mensen liggen nog gewond in het ziekenhuis. Drie terroristen reden met een busje op voetgangers in op de Londen Bridge in de Britse hoofdstad. Daarna trokken ze met messen de straat op en vielen verschillende mensen aan. De politie in Londen heeft de identiteit vastgesteld van de drie daders. De namen van het drietal worden vrijgegeven zodra dat ”operationeel mogelijk” is. De politie voegt eraan toe dat momenteel nog vier verschillende panden doorzocht worden.

Twaalf mensen zijn zondag aangehouden, van wie er een is vrijgelaten. De daders werden door de politie ter plekke doodgeschoten. Vanavond is er een herdenking in Londen.