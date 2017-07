IS-strijders hergroeperen zich in dorpje bij Mosul

De IS-strijders die uit Mosul zijn verjaagd, hebben zich nu verschanst in Imam Gharbi, een dorp zo’n 70 kilometer ten zuiden van de door het Iraakse leger bevrijde stad. De soldaten van IS hebben zich bewapend met machinegeweren en mortieren. Het Iraakse leger vreest dat de strijders zich hier gaan hergroeperen. Inmiddels heeft de terreurgroep 75 procent van Imam Gharbi ingenomen, maakte een Iraakse legerwoordvoerder bekend. Irak verklaarde zondag dat Mosul na drie jaar bezetting was terugveroverd op IS. De terroristische organisatie riep hier in 2014 het kalifaat en de jihad uit. Een ongeveer 100.000 manschappen tellende coalitie van Iraakse legereenheden, Koerdische strijders en sjiitische milities opende in oktober vorig jaar de aanval op IS-posities in de stad. Experts waarschuwen dat de resterende aanhangers van IS de strijd niet zullen opgeven. Dit leidt vermoedelijk de komende tijd tot veel kleinere aanslagen in Irak. Van de middeleeuwse stad Mosul is overigens na drie jaar bezetting niet veel meer over. Veel van de IS-strijders hielden zich in de laatste periode op in gebouwen in het historische deel van Mosul. Leden van IS bliezen onder andere het belangrijke gebedshuis met zijn scheve minaret op. Voor de verovering van de stad door IS telde Mosul ongeveer twee miljoen inwoners. Honderdduizenden inwoners hebben Mosul in de afgelopen jaren echter verlaten vanwege het aanhoudende geweld. Naar schatting zijn zo’n 900.000 mensen gevlucht in de afgelopen drie jaar.