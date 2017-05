IS eist aanslag Manchester op

Islamitische Staat (IS) claimt de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Manchester maandagnacht. Bij de explosie kwamen 22 mensen om het leven. Het aan IS gelieerde persbureau Amaq eist de verantwoordelijkheid namens IS op, zo melden meerdere persbureaus. Volgens IS was het explosief bewust in de foyer van de concertzaal gelegd en is geen sprake van een zelfmoordterrorist. Volgens eerdere berichten van de Britse politie kwam de dader bij de aanslag om het leven. Hij liet maandag kort voor middernacht een zelfgemaakt explosief ontploffen in de Manchester Arena, waar net een concert was afgelopen van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande. Onder de slachtoffers zijn veel kinderen en tieners. 59 mensen raakten door de explosie gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Twaalf kinderen onder de zestien zijn zwaargewond en verblijven in een speciaal ziekenhuis. Het jongste slachtoffer is acht jaar oud. De Britse premier Theresa May zegt dat de identiteit van de dader bekend is. Hij droeg een identiteitsbewijs bij zich. Dinsdagmiddag werd een 23-jarige man aangehouden in verband met de aanslag. Zijn rol is nog niet duidelijk. De politie zocht eerder uit of de dader alleen handelde of dat een terroristisch netwerk achter de aanslag zat. Verder heeft de politie van Manchester dinsdagmiddag twee huiszoekingen uitgevoerd in het zuiden van de stad. Op een van de adressen werd een object gecontroleerd tot ontploffing gebracht.