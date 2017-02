De Iraanse president Hassan Rohani gaat voor een tweede termijn. Dat heeft vice-president Hussein-Ali Amiri zondag bekendgemaakt. Tot op heden had Rohani zich nog niet uitgelaten over zijn politieke toekomst. De verkiezingen in het islamitische land vinden 19 mei plaats. De 68-jarige politicus geldt als een hervormer. De twee andere grote partijen hebben nog geen geschikte kandidaat gevonden die het kan opnemen tegen de populaire Rohani.