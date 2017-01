Iraakse legerleider: ‘Oost-Mosul bevrijd’

Het Iraakse regeringsleger heeft Oost-Mosul heroverd op strijders van de terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Dat vertelde de Iraakse luitenant-generaal Talib Shaghati woensdag aan verslaggevers in een dorpje ten oosten van Mosul, melden de BBC en persbureaus Reuters en AP. Volgens Shaghati heeft de antiterreurbrigade van het regeringsleger IS verdreven uit alle wijken die ze volgens bevel moest aanvallen. “Vandaag vieren we de bevrijding van Oost-Mosul”, zei Shaghati.

Ten oosten van de rivier de Tigris, die de stad doorkruist, is het nog slechts in een klein gebied onrustig. Daar vechten reguliere troepen met IS-strijders. In oktober startten de Iraakse regeringstroepen met Amerikaanse luchtsteun het offensief op de IS-strijdkrachten in Mosul, de op-één-na-grootste stad van Irak. Afgelopen week rukte het leger steeds verder op in het oosten van de stad. Soldaten verjoegen IS onder meer uit de plaatselijke universiteit.