Het is vandaag Internationale dag van de schildpad. De Dag is voornamelijk bedoeld om aandacht te vragen voor het lastige parket waarin schildpadden zich vandaag de dag in bevinden. Schildpadden zijn de oudste dieren ter wereld, maar misschien wel niet zo lang meer. Zij zijn namelijk een bedreigde diersoort, en dat moeten we natuurlijk niet willen. Vandaar ook dat deze dag in 2000 door de American Tortoise Rescue uitgeroepen is tot de Internationale Dag van de Schildpad. Ook in Suriname maakt men zich ernstig zorgen over de schildpadden en dan met de name de zeeschildpadden. Erlan Sleur, voorzitter van de Stichting Protect our biodiversity Suriname (Probios) maakt zich al tijden zorgen om de zeeschildpadden te Braamspunt, die verstoord worden tijdens het leggen door de zandafgravingen die daar plaatsvinden.

Een paar weken geleden is er een petitie ingediend bij het Kabinet van de President met de vraag te stoppen met de afgravingen. Ondanks dat er door de Minister van NH, Regillio Dodson restricties opgesteld zijn voor het afgraven worden die niet nageleefd maar volgens Sleur doet de minister daar nets aan.

Vanmorgen wordt er een aanklacht ingediend bij de PG met bewijsmateriaal waarin duidelijk te zien is dat er, anders dan Minister Dodson beweerd, wel wordt gegraven in de avond.