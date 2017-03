Heel veel gemaskeerde depressie onder Surinamers

Onder het motto “Let’s create a happier world together” wordt er vandaag wereldwijd stilgestaan bij the “International day of happiness” in het Nederlands, “Internationale dag van het geluk”. In Suriname lijkt het aan de buitenkant vaak wel dat de mensen gelukkig zijn, maar er is heel veel gemaskeerde depressie, zegt psycholoog Sila Kisoensing.