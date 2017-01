Het onderwijsproces is hervat. De leerkrachten zijn weer normaal aan het werk getogen. Wat nu van belang is dat de gemiste lessen worden ingelopen. Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zal dit in samenwerking met Inspectie Onderwijs in goede banen leiden, zegt de departementsdirecteur Natasha Bennanon.