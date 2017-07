Inkomsten Centrale markt fors gestegen

Zonder bij-berekening van verhoogd standgeld

Het aantreden van John Lecton als marktmeester lijkt de Centrale Markt geld in het laatje te brengen. De maandelijkse inkomsten van deze markt zijn fors gestegen; de recente verhoging van het standgeld er niet bijgerekend. De Ware Tijd online schrijft dat de maandelijkse afdrachten een stijging van tussen de 1500 en 1600 procent vertonen. Voorgaande marktmeesters zouden maandelijks rond de SRD 8.000 hebben afgedragen. Volgens de krant draagt de huidige marktleiding per maand 80- á 90.000 SRD af aan het Commissariaat Paramaribo Noord-Oost. Lecton zegt dat zijn streven erop gericht is de Centrale Markt tot een zelfstandige organisatie te maken die zichzelf financieel kan bedruipen. De werkzaamheden die eraan worden verricht, zijn bedoeld om het een volledig hernieuwd aanzicht te geven.