Inhoudingen in plaats van salarisverhoging zorgen voor verlengde Paasvakantie

De schoolpoorten blijven volgende week dinsdag gesloten. De voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS), Wilgo Valies, zegt dat de inhouding van gelden in plaats van de beloofde salarisverhoging hiervoor hebben gezorgd.

Het gaat in veel gevallen om bedragen van 500 SRD en meer die op het loon zijn ingehouden. Valies zegt het een kwalijke zaak te vinden, vooral nu daar de brandstofprijzen opnieuw zijn aangepast.

De regering blijft persisteren in het niet nakomen van gemaakte afspraken en dat kan niet langer door de beugel. Tijdens de ledenvergadering van gisteren raakten de gemoederen ook danig verhit, zegt hun bondsvoorzitter. Het resultaat van de lerarenbijeenkomst die voor dinsdag staat gepland in Mata Gauri zal bepalen wat het antwoord is op het handelen van de overheid. Intussen is de regering per brief op de hoogte gesteld van het standpunt van de leden van de BvL en ALS.

Wilgo Valies, BvL- en ALS-voorzitter. Op dinsdag 2 mei houdt zijn bestuur een onderwijsvergadering. Op die dag moet het derde schoolkwartaal aanvangen, maar dat gaat dus niet door bevestigd Valies. De vergadering is in Mata Gauri en start om 08:00u ’s morgens.