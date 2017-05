Indonesische politie arresteert 141 mannen bij inval in homoclub Jakarta

De politie in Jakarta heeft zondagavond bij een inval in een club voor homo’s meer dan 140 mannen opgepakt. Tien personen, onder wie de eigenaar en enkele medewerkers van de club, worden verdacht van ”overtreding van pornografiewetten”. Op pornografie staan in Indonesië strenge straffen, tot vijftien jaar gevangenis. Voor het downloaden van pornografisch materiaal kan al vier jaar gevangenisstraf of 135.000 euro boete worden opgelegd. Homoseksualiteit is in Indonesië, het land met de grootste moslimbevolking ter wereld, niet verboden. De gemeenschap van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders staat echter onder druk, nadat overheidsfunctionarissen vorig jaar bedenkingen uitten over het activisme van haar leden. In Atjeh werden vorige week twee mannen tot een openbare afranseling veroordeeld. In de ultraconservatieve provincie op Sumatra geldt naast het nationale strafrecht ook de islamitische wet en is seks tussen mensen van hetzelfde geslacht wel strafbaar.