Indiase parlementariërs kiezen president in geheime stemming

De Indiase parlementariërs hebben maandag een nieuwe president gekozen. Bijna vijfduizend nationale en regionale volksvertegenwoordigers deden mee. Hoewel de uitslag van de geheime stemming pas donderdag bekend wordt, is al wel duidelijk dat Ram Nath Kovind de meeste kans maakt. Premier Narendra Modi, die als een van de eersten zijn stem uitbracht, zei dat hij uitziet naar de samenwerking met de voormalig gouverneur van Bihar en beloofde zijn partijgenoot alle steun van de regering. Kovind (71) is evenals zijn rivale Meira Kumar, oud-parlementsvoorzitter, een Dalit. Beiden behoren in het Indiase kastenstelsel tot de armste en meest onderdrukte bevolkingscategorie, die der ‘onaanraakbaren’. De rol van de Indiase president, die voor vijf jaar wordt aangesteld, is grotendeels ceremonieel hoewel de grondwet hem of haar als staatshoofd bestempeld. De aftredende Pranab Mukherjee probeerde zich te profileren als hoeder van het nationaal geweten.