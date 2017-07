India pakt vervuiling Ganges aan: ‘de dampen zijn dodelijk’

Voor hindoes is de rivier heilig, maar dat neemt niet weg dat de Ganges een van de meest vervuilde rivieren ter wereld is. Bedrijven en omwonenden dumpen van alles en nog wat in de rivier in India: chemisch afval, uitwerpselen en zelfs rottende kadavers. Eerder deze maand vaardigde een milieurechtbank nieuwe strenge richtlijnen uit: wie nu nog afval in de rivier dumpt, krijgt een hoge boete. De rechtbank bepaalde ook dat de honderden leerlooierijen in Kanpur moeten verdwijnen. Die bedrijven lozen chemicaliën in de rivier en zijn daarmee de grootste veroorzaker van de vervuilde rivier. De leerlooiers zelf hebben een plan om een einde te maken aan de vervuiling: een pijplijn. “Als de overheid de juiste zuiveringsinstallatie bouwt, is het probleem opgelost”, zeggen ze.